Epic Games bu hafta bir oyun daha hediye ediyor: İşte haftanın ücretsizleri

Epic Games'te haftanın ücretsizi: Deliver Us Mars
Aktarıldığı kadarıyla Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, macera ve uzay temalı Deliver Us Mars olacak. KeokeN Interactive tarafından 2023'ün başında yayınlanan bu yapım, astronotluk deneyimine ek olarak gerilim yüklü bir atmosfere sahip. Oyunda gizemli bir şekilde çalınan ARK koloni gemilerini kurtarmak için sıra dışı bir maceraya atılıyorsunuz.
Ayrıca 23 Kasım'a kadar ücretsiz olanEARTHLOCK ve Surviving the Aftermath da kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.
Epic Games'te ücretsiz: 23-30 KasımBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.