Epic Games bu hafta bir oyun daha hediye ediyor: İşte haftanın ücretsizleri

Tam Boyutta Gör Steam'in ardından oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games, ücretsiz oyunlar ile kullanıcıları sevindirmeye devam ediyor. Öyle ki her hafta yepyeni yapımların oyunculara sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games Store, bu hafta 140 TL'ye satılan bir macera oyununu kullanıcılara bedava sunacak. İşte haftanın ücretsizi...

Epic Games'te haftanın ücretsizi: Deliver Us Mars

Aktarıldığı kadarıyla Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, macera ve uzay temalı Deliver Us Mars olacak. KeokeN Interactive tarafından 2023'ün başında yayınlanan bu yapım, astronotluk deneyimine ek olarak gerilim yüklü bir atmosfere sahip. Oyunda gizemli bir şekilde çalınan ARK koloni gemilerini kurtarmak için sıra dışı bir maceraya atılıyorsunuz.

Tam Boyutta Gör Deliver Us Mars, Epic Games Store'da 23 Kasım'dan 30 Kasım'a kadar ücretsiz olarak erişilebilir olacak. Dolayısıyla Epic Store kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların bu fırsatı kaçırmamasında fayda var. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi oyunu 30 Kasım'dan önce kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Zira bu tarihten sonra yerini yeni ücretsiz oyunlara bırakacak.

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Ayrıca 23 Kasım'a kadar ücretsiz olanEARTHLOCK ve Surviving the Aftermath da kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Epic Games'te ücretsiz: 23-30 Kasım

Deliver Us Mars

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Epic Games bu hafta da bir oyun hediye ediyor! 140TL değerinde