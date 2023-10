Epic Games bu hafta iki oyun hediye ediyor! 470 TL değerinde

Tam Boyutta Gör Epic Games Store, Steam ile rekabet edebilmek adına başlattığı ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Öyle ki 12 Ekim'de erişime açılan oyunlar arasında Blazing Sails ve Q.U.B.E. ULTIMATE BUNDLE yer alıyordu. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları da belli oldu.

Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: Eternal Threads ve The Evil Within

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları, Eternal Threads ve The Evil Within olacak. Bunlar arasından dikkat çeken yapımın, korku ve hayatta kalma temalı The Evil Within olduğunu söylemek mümkün. Tango Gameworks tarafından geliştirilen ve 2015 yılında Bethesda tarafından yayınlana yapım, halihazırda 349 TL (Epic Games) fiyatla kullanıcılara sunuluyor.

Bir diğer ücretsiz Eternal Threads ise, hikaye odaklı bir bulmaca oyunu. Halihazırda 129TL'den satışa sunulan yapımda, altı ana karakter ve birden fazla zaman çizelgesi sunuluyor.

Her iki oyun, 19 Ekim'den 26 Ekim saat 18.00'e kadar Epic Games Store'da ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunları aldıysanız tamamen sizin olacaklar. Ancak bu tarihten sonra yerini yeni ücretsiz oyunlara bırakacağını hatırlatalım. Ayrıca 19 Ekim'e halihazırda mevcut olan Blazing Sails ve Q.U.B.E. ULTIMATE BUNDLE'ı da kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları:

19 Ekim - 26 Ekim

