Epic Games CEO'su uyardı: RAM ve depolama fiyatları artacak

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Tam Boyutta Gör Yapay zekâ sektörüne yönelik dev yatırımlar, yalnızca veri merkezi donanımlarını değil, PC ve konsol oyuncularını da etkileyen bir donanım krizine dönüşüyor. Epic Games CEO'su Tim Sweeney ise, RAM ve depolama fiyatlarındaki yükselişin devam edebileceğine yönelik çarpıcı bir açıklamada bulundu.

RAM ve depolama krizi sürecek

Sweeney, Edge dergisine verdiği röportajda donanım pazarındaki mevcut tabloyu yapay zekâ sistemleri ve veri merkezlerine yapılan benzeri görülmemiş yatırımlarla ilişkilendirdi. Şirketlerin yapay zekânın ekonomi üzerinde dönüştürücü bir etki yaratacağı beklentisiyle büyük miktarlarda yatırım yaptığını belirten Sweeney, bu sektörün ekonomik büyüklüğünün eğlence sektöründeki şirketlerle rekabet edemeyecek bir seviyeye ulaştığını ifade etti.

Epic Games CEO'suna göre yapay zekâ şirketleri, donanım bileşenleri için oyun sektöründen çok daha yüksek harcama gücüne sahip. Bu nedenle oyun şirketleri ve oyuncular tedarik zincirinde daha geride kalıyor. Sweeney özellikle RAM ve depolama fiyatlarına dikkat çekti. Bu bileşenlerin fiyatlarının yaklaşık dört katına çıktığını belirten yönetici, yükselişin burada sona ermeyebileceğini ve önümüzdeki 3 yıl boyunca süreceğini söylüyor.

Ortaya çıkan tablo oyun sektöründeki başka bir sorunla da kesişiyor. Oyun geliştirme maliyetleri son yıllarda ciddi şekilde artarken, yapımların daha gelişmiş grafikler ve daha yüksek donanım gereksinimleriyle piyasaya çıkması oyuncuların üzerindeki maliyet baskısını artırıyor. RAM, SSD ve diğer PC bileşenlerinin pahalı kalması, yeni nesil oyunları çalıştırabilecek sistemlere geçişi de zorlaştırabilir.

Üstelik sorun yalnızca PC oyuncularıyla sınırlı değil. Konsollar da yüksek miktarda bellek ve depolama bileşeni kullanıyor. Üreticilerin maliyet artışlarını tüketiciye yansıtması halinde konsol fiyatlarının da baskı altında kalması mümkün.

"Yapay zeka, oyun sektörüne de dahil oluyor"

Sweeney'nin değerlendirmesinde dikkat çeken bir diğer nokta ise Epic Games dahil oyun sektöründeki şirketlerin üretken yapay zekâyı geliştirme süreçlerine giderek daha fazla dahil etmesi. Yani oyun sektörü, donanım bileşenleri konusunda yapay zekâ şirketleriyle rekabet ederken aynı zamanda yapay zekâ teknolojilerini kendi üretim süreçlerinde kullanmaya çalışıyor.

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Bu nedenle RAM krizinin ne zaman sona ereceği yalnızca bellek üreticilerinin kapasite artırımlarına değil, yapay zekâ sektöründeki yatırım hızına ve veri merkezi talebine de bağlı olacak. Sweeney'nin üç yıllık öngörüsü gerçekleşirse, oyuncular önümüzdeki dönemde yalnızca oyun fiyatlarıyla değil, oyunları çalıştıracak donanımların maliyetiyle de mücadele etmek zorunda kalacak.

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Epic Games CEO'su uyardı: RAM ve depolama fiyatları artacak

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