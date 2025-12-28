Epic Games'in 11. ve yeni ücretsiz oyunu: 27-28 Aralık

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Kaçıranlar için yılbaşına özel gizemli oyun dönemi halihazırda başladı ve kullanıcılara her gün yeni bir oyun sunulacak. İşte Epic Games'in 27-28 Aralık ücretsiz oyunu.

Epic Games'te bugünün ücretsizi: Cassette Beasts

Kaçıranlar için Aralık sonuna kadar devam edecek yılbaşına özel gizemli oyun döneminde, Epic Games'te her gün yeni bir oyun ücretsiz olacak. Son olarak bugünün ücretsiz oyunu Cassette Beasts erişime açıldı. Bytten Studio tarafından geliştirilen Cassette Beasts, Pokémon benzeri RPG oyunu. Ancak Pokemon'un aksine, daha taktiksel bir oynanışa sahip: Açık dünyada canavar evcilleştiriyor, bulmacaları çözüyor ve stratejik savaşlara katılıyorsunuz.

Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 28 Aralık 2025 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

