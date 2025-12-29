Giriş
    Epic Games'in 12. ve yeni ücretsiz oyunu: 28-29 Aralık

    Epic Games Store yılbaşına özel düzenlediği ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak etkinliğin 12. gizemli oyunu erişime açıldı. İşte bugünün ücretsizi...

    Epic Games'in 12. ve yeni ücretsiz oyunu: 28-29 Aralık Tam Boyutta Gör
    Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Kaçıranlar için yılbaşına özel gizemli oyun dönemi halihazırda başladı ve kullanıcılara her gün yeni bir oyun sunulacak. İşte Epic Games'in 28-29 Aralık ücretsiz oyunu.

    Epic Games'te bugünün ücretsizi: SKALD: Against the Black Priory

    Kaçıranlar için Aralık sonuna kadar devam edecek yılbaşına özel gizemli oyun döneminde, Epic Games'te her gün yeni bir oyun ücretsiz olacak. Son olarak bugünün ücretsiz oyunu SKALD: Against the Black Priory erişime açıldı. Norveç merkezli High North Studios tarafından geliştirilen SKALD: Against the Black Priory, sihir ve canavarlarla dolu karanlık bir dünyada geçen retro tarzı bir rol yapma oyunu. Ayrcıa taktiksel sıra tabanlı savaş, isteğe bağlı gizlilik, ayrıntılı yemek pişirme sistemi, oyuncu seçimleri ve resmi mod desteğine sahip.

    Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 29 Aralık 2025 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

