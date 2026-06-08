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Tam Boyutta Gör Her hafta verdiği yeni ücretsiz oyunlarla oyuncuları sevindiren Epic Games, Steam'in ardından en sevilen platformlardan biri olmaya devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu hafta sunacağı ücretsiz oyunlar belli oldu. Bu hafta listede deste oluşturma roguelike ve arena nişancı oyunu bulunuyor.

Epic Games Store'da haftanın ücretsiz oyunları

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları Warhammer 40,000: Speed ​​Freeks ve Ouroboros King olacak. Warhammer 40,000: Speed ​​Freeks, kalitesiz roket motorlu tankları kullanıp ölümüne yarıştığınız bir araçlı arena nişancı oyunu. Ouroboros King ise, satrançtan ilham alan oynanışı deste oluşturma mekanikleriyle harmanlayan eşsiz bir roguelike oyunu.

Warhammer 40,000: Speed ​​Freeks ve Ouroboros King, bu hafta 11 Haziran'dan 18 Haziran'a kadar ücretsiz olacak. Bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Rogue Waters ve Songs of Conquest'i de kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

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Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

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Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları açıklandı!

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