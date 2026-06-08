Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları açıklandı!

Epic Games Store'da haftanın ücretsiz oyunları
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları Warhammer 40,000: Speed Freeks ve Ouroboros King olacak. Warhammer 40,000: Speed Freeks, kalitesiz roket motorlu tankları kullanıp ölümüne yarıştığınız bir araçlı arena nişancı oyunu. Ouroboros King ise, satrançtan ilham alan oynanışı deste oluşturma mekanikleriyle harmanlayan eşsiz bir roguelike oyunu.
Warhammer 40,000: Speed Freeks ve Ouroboros King, bu hafta 11 Haziran'dan 18 Haziran'a kadar ücretsiz olacak. Bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Rogue Waters ve Songs of Conquest'i de kütüphanenize eklemeyi unutmayın.
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.
449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.