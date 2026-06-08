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    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları açıklandı!

    Epic Games Store ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak gizemli oyun dönemi sona ererken, bu hafta sunulacak 2 ücretsiz oyun belli oldu. İşte bu haftanın ücretsiz oyunları...

    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları açıklandı! Tam Boyutta Gör
    Her hafta verdiği yeni ücretsiz oyunlarla oyuncuları sevindiren Epic Games, Steam'in ardından en sevilen platformlardan biri olmaya devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu hafta sunacağı ücretsiz oyunlar belli oldu. Bu hafta listede deste oluşturma roguelike ve arena nişancı oyunu bulunuyor. 

    Epic Games Store'da haftanın ücretsiz oyunları

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları Warhammer 40,000: Speed ​​Freeks ve Ouroboros King olacak. Warhammer 40,000: Speed ​​Freeks, kalitesiz roket motorlu tankları kullanıp ölümüne yarıştığınız bir araçlı arena nişancı oyunu. Ouroboros King ise, satrançtan ilham alan oynanışı deste oluşturma mekanikleriyle harmanlayan eşsiz bir roguelike oyunu.

    Warhammer 40,000: Speed ​​Freeks ve Ouroboros King, bu hafta 11 Haziran'dan 18 Haziran'a kadar ücretsiz olacak. Bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Rogue Waters ve Songs of Conquest'i de kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

    Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

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    İnsansı robot Atlas bu kez buzdolabı taşıdı

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    Nat Alianovna 4 gün önce

    Bir ara en etkileyici humanoid robotik işleri Boston Dynamics'ten çıkıyordu ama Çinliler son 2-3 yılda inanılmaz bir atılımla onlara yetiştiler ve hatta onları geçtiler.

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    PoTemKiN_02 5 gün önce

    449 dolara kimse almaz, hakkı 250-300 dolardır.

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    türk telekom faturalıdan faturasıza geçiş secita kullananlar yorumları indirme testi cmd açılıp kapanıyor 21 oyunu hilesi

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