Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu! 200TL değerinde

Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: Bloons TD 6 ve Loop Hero
Epic Games Store tarafından bu hafta sunulacak ücretsiz oyunlar arasında kule savunma ve strateji oyunu Bloons TD 6 ve RPG temalı Loop Hero alıyor. Bunlar arasından en dikkat çeken yapımın ise Four Quarters tarafından geliştirilen ve 2021 yılında yayınlanan Loop Hero olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla oyun kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz.
Bloons TD 6 ve Loop Hero 3, Epic Games Store'da Ağustos'tan 10 Ağustos'a kadar ücretsiz olarak erişilebilir olacak. Ancak belirttiğimiz gibi oyunları 10 Ağustos'tan önce kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Zira bu tarihten sonra yerini yeni ücretsiz oyunlara bırakacak.
3 Ağustos- 10 AğustosBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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