Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu! 200TL değerinde

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz üzere Epic Games Store, her hafta ücretsiz oyun fırsatları sunmaya devam ediyor. Öyle ki geçtiğimiz hafta erişime açılan oyunlar arasında Homeworld Remastered CollectionveSevered Steel yer alıyordu. Son olarak Epic Games'te bu haftanın ücretsiz oyunları da erişime açıldı.

Epic Games Store'da haftanın ücretsizi: Bloons TD 6 ve Loop Hero

Epic Games Store tarafından bu hafta sunulacak ücretsiz oyunlar arasında kule savunma ve strateji oyunu Bloons TD 6 ve RPG temalı Loop Hero alıyor. Bunlar arasından en dikkat çeken yapımın ise Four Quarters tarafından geliştirilen ve 2021 yılında yayınlanan Loop Hero olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla oyun kütüphanesini genişletmek isteyen kullanıcıların kaçırmaması gereken bir fırsat diyebiliriz.

Amazon Prime Gaming Ağustos 2023 oyunları: 9 oyun hediye! 1 hf. önce eklendi

Bloons TD 6 ve Loop Hero 3, Epic Games Store'da Ağustos'tan 10 Ağustos'a kadar ücretsiz olarak erişilebilir olacak. Ancak belirttiğimiz gibi oyunları 10 Ağustos'tan önce kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Zira bu tarihten sonra yerini yeni ücretsiz oyunlara bırakacak.

3 Ağustos- 10 Ağustos

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu! 3 Ağustos