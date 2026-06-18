Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Citizen Sleeper ve ROBOBEAT, geçtiğimiz dakikalarda erişime açıldı. Citizen Sleeper, uzayda geçen hikaye odaklı bir rol yapma oyunu. Oyun, masaüstü rol yapma oyunlarından ilham alırken aynı zamanda hayatta kalma unsurlarını da içeriyor. ROBOBEAT ise, müzik tabanlı bir birinci şahıs nişancı oyunu.
Citizen Sleeper ve ROBOBEAT, 18 Haziran'dan 25 Haziran'a kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
çok güzel