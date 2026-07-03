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    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı

    Epic Games Store ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak bu hafta sunulacak 2 ücretsiz oyun erişime açıldı. İşte bu haftanın ücretsiz oyunları...     

    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı Tam Boyutta Gör
    Steam'in ardından oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı.

    Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu I Have No Mouth, and I Must Scream ve River City Girls 2 erişime açıldı. River City Girls 2, WayForward tarafından geliştirilen bir dövüş oyunu. İkinci yapım, selefinin izinden giderek yeni bir hikaye odaklı macera, renkli aksiyon, altı oynanabilir karakter ve ustalaşılması gereken giderek karmaşıklaşan çeşitli kombolar sunuyor. 

    I Have No Mouth, and I Must Scream ise, bilim kurgunun en ünlü öykülerinden biri. Oyunda beş farklı karakteri kontrol ediyorsunuz ve bu karakterler, Usta Bilgisayar AM ile psikolojik bir savaş içindeler. Oyuncuları ise, etik ikilemler etrafında birçok zorlu seçim bekliyor. Her iki oyunun Epic Games'teki toplam değeri ise, 700 TL.

    I Have No Mouth, and I Must Scream 2 Temmuz'dan 9 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

    Kaynakça https://store.epicgames.com/p/i-have-no-mouth-and-i-must-scream-95c5c2 https://store.epicgames.com/p/river-city-girls-2-77af3a
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