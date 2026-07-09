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Tam Boyutta Gör Steam'in ardından oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı.

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Tattoo Tycoon ve Nova Lands erişime açıldı. Tattoo Tycoon, Alman stüdyo Crazy Bunch tarafından geliştirilen ve HandyGames tarafından yayınlanan bir yönetim simülasyon oyunu. Nova Lands ise genel olarak bir yönetim simülasyon oyunu olarak da sınıflandırılabilir. Ancak Tattoo Tycoon'dan önemli ölçüde farklı. Brezilyalı stüdyo Behemutt tarafından geliştirilen oyun, öncelikle bir sandbox otomasyon oyunu.

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Tattoo Tycoon ve Nova Lands 9 Temmuz'dan 16 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

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Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı

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