Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Echo Generation: Midnight Edition ve Luto erişime açıldı. Echo Generation , bir grup çocuğun küçük bir kasabada geçen yaz gizemini araştırdığı nostaljik, sıra tabanlı bir RPG oyunu. Oyun, keşif, görev çözme, ekip yönetimi ve hem Final Fantasy hem de Paper Mario'yu anımsatan aktif sıra tabanlı savaşlar üzerine kurulu.
Luto ise, birinci şahıs bakış açılı psikolojik korku oyunu. Temmuz 2025'te piyasaya sürülen oyun, kendi evinde hapsolmuş bir karakteri konu alıyor ve ev ortamını keder, kaygı ve rahatsız edici gerçeklik bozulmalarıyla dolu bir labirente dönüştürüyor.
Echo Generation: Midnight Edition ve Luto 16 Temmuz'dan 23 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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