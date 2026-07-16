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    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı

    Epic Games Store ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak bu hafta sunulacak 2 ücretsiz oyun erişime açıldı. İşte bu haftanın ücretsiz oyunları...   

    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı Tam Boyutta Gör
    Steam'in ardından oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı.

    Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Echo Generation: Midnight Edition ve Luto erişime açıldı. Echo Generation , bir grup çocuğun küçük bir kasabada geçen yaz gizemini araştırdığı nostaljik, sıra tabanlı bir RPG oyunu. Oyun, keşif, görev çözme, ekip yönetimi ve hem Final Fantasy hem de Paper Mario'yu anımsatan aktif sıra tabanlı savaşlar üzerine kurulu.

    Luto ise, birinci şahıs bakış açılı psikolojik korku oyunu. Temmuz 2025'te piyasaya sürülen oyun, kendi evinde hapsolmuş bir karakteri konu alıyor ve ev ortamını keder, kaygı ve rahatsız edici gerçeklik bozulmalarıyla dolu bir labirente dönüştürüyor.

    Echo Generation: Midnight Edition ve Luto 16 Temmuz'dan 23 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

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    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

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    XanthiN 1 gün önce

    Aman dikkat

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