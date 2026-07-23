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    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı

    Epic Games Store ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak bu hafta sunulacak yeni ücretsiz oyun erişime açıldı. İşte bu haftanın ücretsiz oyunları...   

    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı Tam Boyutta Gör
    Steam'in ardından oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı.

    Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Fretales erişime açıldı. Fransız stüdyo Alkemi tarafından geliştirilen Foretales , Eylül 2022'de PC ve Nintendo Switch için piyasaya sürülen tek oyunculu, anlatı odaklı bir kart oyunu. Oyun, yaklaşan bir felaketin görüntülerini görmeye başlayan, insan biçimli bir leylek ve küçük hırsız olan Volepain'i konu alıyor. Bu durum, dijital bir masa oyunu şeklinde destansı bir macera olarak sunuluyor.

    Fretales 23 Temmuz'dan 30 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım

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