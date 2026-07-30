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Tam Boyutta Gör Steam'in ardından oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı.

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu OTXO ve Sol Cesto erişime açıldı. OTXO, Amerikalı geliştirici, sanatçı ve besteci Nathan "Nate" Haddock'un bağımsız plak şirketi Lateralis Heavy Industries tarafından geliştirilen bir aksiyon roguelite oyunu. Oyun, gizemli bir maske taktıktan sonra garip bir malikanenin dışında uyanan isimsiz bir hafıza kaybı yaşayan bir karakteri konu alıyor.

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Sol Cesto ise, Nisan 2026'da piyasaya sürülen ödüllü bir taktiksel roguelite oyunu. Oyunun hikayesi, yüzyıllardır güneş ışığından mahrum kalmış bir yeraltı dünyasında geçiyor. Oyuncular yedi kahramandan birini seçerek, kayıp güneşi aramak için beş biyomda aşağı iniyor ve bu sırada canavarlar, tuzaklar, tüccarlar, hazineler ve diğer sakinlerle karşılaşıyorlar.

OTXO ve Sol Cesto, 30 Temmuz'dan 6 Ağustos'a kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım

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Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı

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