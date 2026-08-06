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Tam Boyutta Gör Steam'in ardından oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı.

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Beacon Pines ve We Were Here Together erişime açıldı. Beacon Pines, Chicago merkezli bağımsız stüdyo Hiding Spot Games tarafından geliştirilen tek oyunculu, anlatı odaklı bir macera oyunu. We Were Here Together ise, Hollandalı stüdyo Total Mayhem Games tarafından geliştirilen iki oyunculu bir iş birliği bulmaca macera oyunu.

Beacon Pines ve We Were Here Together, 6 Ağustos'tan 13 Ağustos'a kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım

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Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı

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