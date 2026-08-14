Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Caravan SandWitch erişime açıldı. Caravan SandWitch, bir bilim kurgu dünyasında geçen, anlatı odaklı bir keşif macera oyunu. Kayıp kız kardeşini arayan bir gezgin olarak, özelleştirilebilir bir minibüsle Cigalo gezegenini keşfederken neler olduğuna dair ipuçlarını ortaya çıkarıyorsunuz. Oyun, savaşa odaklanmak yerine, keşif, buluş ve yolculuğunuz sırasında karşılaştığınız farklı topluluklara yardım etmeyi teşvik ediyor.
Caravan SandWitch, 13 Ağustos'tan 20 Ağustos'a kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: