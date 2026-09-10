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Tam Boyutta Gör Steam'in ardından oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı. Önümüzdeki 7 gün boyunca, kullanıcılara 2 ücretsiz oyun sunulacak.

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Astral Ascent ve Luftrausers erişime açıldı. Astral Ascent,12 patronun (Zodyaklar) koruduğu astral bir hapishane olan Bahçe'de geçen 2 boyutlu bir aksiyon-platform roguelite oyunu. Oyuncular dört kahraman arasından seçim yapabilir, kaçış girişimleri sırasında düzinelerce büyüyü birleştirebilir ve tek başına veya iki oyunculu yerel iş birliği modunda oynayabilirler.

Luftrausers ise, skor odaklı arcade nişancı oyunu. Oyunun temel döngüsü, özelleştirilebilir savaş uçaklarını giderek daha kaotik hale gelen düşman uçakları, savaş gemileri, denizaltılar ve rakip pilotlara karşı savaşlara sokmak üzerine kurulu.

Astral Ascent ve Luftrausers, 17 Eylül'e kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

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Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı

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