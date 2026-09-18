Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Mindcop ve Shogun Showdown erişime açıldı. Shogun Showdown, tek kişilik bağımsız geliştirici Roboatino'nun zarif bir sıra tabanlı taktiksel roguelite oyunu. Shogun Showdown, deste oluşturma unsurları kullanmasına rağmen, geleneksel bir kart savaş oyunundan ziyade kompakt bir sıra tabanlı taktik oyunu gibi oynanıyor.
Shogun Showdown ise doğrusal olmayan bir dedektiflik macera oyunu. Oyunda oyuncular, izole edilmiş Merrilyn Krater Kampı'nda işlenen bir cinayeti araştırıyor. Oyuncular, kimi sorgulayacaklarını, nerede arama yapacaklarını ve yeni kanıtlar soruşturma hatlarını genişlettikçe hangi ipuçlarını takip edeceklerini seçiyorlar.
Mindcop ve Shogun Showdown, 24 Eylül'e kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: