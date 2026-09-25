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Tam Boyutta Gör Steam'in ardından oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı. Önümüzdeki 7 gün boyunca, kullanıcılara 2 ücretsiz oyun sunulacak.

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Astrea: Six Sided Oracles ve Mechabellum erişime açıldı. Astrea: Six Sided Oracles, kart yerine zar mekaniğine sahip bir roguelike deste kurma oyunu. Mechabellum ise bilim kurgu temalı bir savaş oyunu. Temel oynanış döngüsü, robot satın almak , onları savaş alanına yerleştirmek, yükseltmeleri seçmek ve otomatik olarak savaşmalarını izlemek üzerine kurulu. Turlar arasında oyuncular, rakibin ordu kompozisyonuna ve konumlandırmasına karşı koymak için güçlerini ayarlayabiliyor.

Astrea: Six Sided Oracles ve Mechabellum, 1 Ekim'e kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

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Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı

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