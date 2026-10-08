Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunu
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu TerraScape ve Out of Sight erişime açıldı. Out of Sight, 2025 yapımı kısa bir korku bulmaca macera oyunu. Oyun, oyuncak ayısının gözlerinden görebilen kör bir kız olan Sophie'nin, uğursuz bir malikaneden kaçma girişimini konu alıyor. Bitfall Studios'un ilk oyunu olan TerraScape ise, ortaçağ şehir kurma oyununu kart tabanlı bulmacalarla birleştiren bir krallık kurma oyunu.
TerraScape ve Out of Sight, 15 Ekim'e kadar ücretsiz olacak. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım. -Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: