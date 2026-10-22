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Tam Boyutta Gör Epic Games Store, oyunculara her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak 22 Ekim itibarıyla mağazada ücretsiz olarak sunulan yeni oyunlar erişime açıldı. Bu hafta oyuncuların kütüphanesine ekleyebileceği iki farklı korku oyunu bulunuyor.

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunları

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları Home - A Unique Horror Adventure ve Sker Ritual oldu. Her iki yapım da 29 Ekim'e kadar ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebilecek. Home - A Unique Horror Adventure, piksel grafiklere sahip bir korku-macera oyunu olarak öne çıkıyor. Oyuncuları atmosferi ve hikâyesiyle gerilim ağırlıklı bir maceraya götüren yapım, korku türünü klasik piksel grafiklerle bir araya getiriyor.

Haftanın diğer ücretsiz oyunu Sker Ritual ise korku ve aksiyon türlerini bir arada sunuyor. Oyuncular, Sker Adası'nda ortaya çıkan doğaüstü tehditlere karşı mücadele ediyor. Farklı düşmanlarla savaşırken çeşitli yeteneklerden ve ekipmanlardan yararlanmak mümkün.

22-29 Ekim arasında ücretsiz

Her iki oyun da 29 Ekim'e kadar Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak alınabilecek. Oyunları kütüphaneye eklemek için Epic Games hesabıyla mağazaya giriş yapmak ve ilgili oyunun sayfasından ücretsiz edinme işlemini tamamlamak yeterli. Oyunlar kütüphaneye eklendikten sonra kampanya sona erse bile hesap üzerinden erişilebilir durumda kalacak.

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Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı

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