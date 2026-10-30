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Tam Boyutta Gör Epic Games Store, oyunculara her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak 29 Ekim itibarıyla mağazada ücretsiz olarak sunulan yeni oyunlar erişime açıldı. Bu hafta oyuncuların kütüphanesine ekleyebileceği iki farklı yapım bulunuyor.

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunları

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları Flotsam ve Idle Champions of the Forgotten Realms erişime açıldı. Her iki yapım da 5 Kasım'a kadar ücretsiz olarak alınabilecek. Flotsam, su altında kalmış bir dünyada geçen şehir kurma ve hayatta kalma oyunu olarak öne çıkıyor. Oyuncular, okyanusta sürüklenen plastik, tahta ve diğer atıkları toplayarak yüzen bir yerleşim inşa ediyor. Hayatta kalanları kurtarıp yerleşime dahil etmek, yiyecek ve temiz su kaynaklarını yönetmek, yeni teknolojiler geliştirerek topluluğu büyütmek mümkün.

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Idle Champions of the Forgotten Realms ise Dungeons & Dragons evreninde geçen, strateji ve boşta ilerleme (idle) mekaniklerini bir araya getiren bir oyun. Oyuncular, farklı özelliklere ve yeteneklere sahip şampiyonlardan oluşan bir ekip kurarak düşman dalgalarıyla mücadele ediyor. Karakterlerin doğru konumlandırılması ve yeteneklerinin etkili kullanılması, savaşlarda ilerlemek için önem taşıyor

Her iki oyun da 5 Kasım'a kadar Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak alınabilecek. Oyunları kütüphaneye eklemek için Epic Games hesabıyla mağazaya giriş yapmak ve ilgili oyunun sayfasından ücretsiz satın alma işlemini tamamlamak yeterli. Oyunlar kütüphaneye eklendikten sonra kampanya sona erse bile hesap üzerinden erişilebilir durumda kalacak.

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Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı

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