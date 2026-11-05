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    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı

    pic Games Store ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak 5 Kasım-12 Kasım tarihleri arasında sunulacak yeni ücretsiz oyunlar erişime açıldı. İşte bu haftanın ücretsiz oyunları...

    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı Tam Boyutta Gör
    Epic Games Store, oyunculara her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak 5 Kasım itibarıyla mağazada ücretsiz olarak sunulan yeni oyunlar erişime açıldı. Bu hafta oyuncuların kütüphanesine ekleyebileceği iki yeni oyun bulunuyor.

    Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunları

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları Flotsam ve Idle Champions of the Forgotten Realms erişime açıldı. Flotsam, su altında kalmış bir dünyada geçen şehir kurma ve hayatta kalma oyunu.Oyuncular, okyanusta sürüklenen plastik, tahta ve diğer atıkları toplayarak yüzen bir yerleşim inşa ediyor. Hayatta kalanları kurtarıp yerleşime dahil etmek, yiyecek ve temiz su kaynaklarını yönetmek, yeni teknolojiler geliştirerek topluluğu büyütmek mümkün.

    Idle Champions of the Forgotten Realms ise Dungeons & Dragons evreninde geçen, strateji ve boşta ilerleme (idle) mekaniklerini bir araya getiren bir oyun. Oyuncular, farklı özelliklere ve yeteneklere sahip şampiyonlardan oluşan bir ekip kurarak düşman dalgalarıyla mücadele ediyor.

    Flotsam ve Idle Champions of the Forgotten Realms, 12 Kasım'a kadar Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak alınabilecek. Oyunları kütüphaneye eklemek için Epic Games hesabıyla mağazaya giriş yapmak ve ilgili oyunun sayfasından ücretsiz satın alma işlemini tamamlamak yeterli. Oyunlar kütüphaneye eklendikten sonra kampanya sona erse bile hesap üzerinden erişilebilir durumda kalacak. 

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