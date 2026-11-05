Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı

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Oynat Epic Games Store, bu haftaki ücretsiz oyunlarını oyuncuların erişimine açtı. 12 Kasım'a kadar ücretsiz sunulan ilk oyun, okyanusta yüzen bir şehir inşa ettiğiniz hayatta kalma oyunu Flotsam. Diğer yapım ise Dungeons and Dragons evreninde geçen strateji oyunu Idle Champions of the Forgotten Realms olarak karşımıza çıkıyor. Oyunları bu tarihe kadar kütüphanenize eklerseniz, kampanya bitse bile kalıcı olarak sizin kalacaklar. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Epic Games Store, oyunculara her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak 5 Kasım itibarıyla mağazada ücretsiz olarak sunulan yeni oyunlar erişime açıldı. Bu hafta oyuncuların kütüphanesine ekleyebileceği iki yeni oyun bulunuyor.

Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunları

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları Flotsam ve Idle Champions of the Forgotten Realms erişime açıldı. Flotsam, su altında kalmış bir dünyada geçen şehir kurma ve hayatta kalma oyunu.Oyuncular, okyanusta sürüklenen plastik, tahta ve diğer atıkları toplayarak yüzen bir yerleşim inşa ediyor. Hayatta kalanları kurtarıp yerleşime dahil etmek, yiyecek ve temiz su kaynaklarını yönetmek, yeni teknolojiler geliştirerek topluluğu büyütmek mümkün.

Idle Champions of the Forgotten Realms ise Dungeons & Dragons evreninde geçen, strateji ve boşta ilerleme (idle) mekaniklerini bir araya getiren bir oyun. Oyuncular, farklı özelliklere ve yeteneklere sahip şampiyonlardan oluşan bir ekip kurarak düşman dalgalarıyla mücadele ediyor.

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Flotsam ve Idle Champions of the Forgotten Realms, 12 Kasım'a kadar Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak alınabilecek. Oyunları kütüphaneye eklemek için Epic Games hesabıyla mağazaya giriş yapmak ve ilgili oyunun sayfasından ücretsiz satın alma işlemini tamamlamak yeterli. Oyunlar kütüphaneye eklendikten sonra kampanya sona erse bile hesap üzerinden erişilebilir durumda kalacak.

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Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı

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