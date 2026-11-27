Yapay Zeka Özeti:
- Epic Games Store, bu haftanın ücretsiz oyun ve hediyelerini oyuncuların erişimine açtı. Bu haftanın öne çıkan oyunu, iki penguenin karlı zirvelere tırmanışını konu alan eğlenceli platform oyunu Bread and Fred oldu. Ayrıca oyunculara, Firestone Online Idle RPG oyunu için yüz dolar değerinde özel bir hoş geldin paketi hediye ediliyor. Fırsatlardan üç aralık tarihine kadar yararlanarak oyunları kalıcı olarak kütüphanenize ekleyebilirsiniz.
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Epic Games'te haftanın ücretsiz oyunları
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Bread & Fred açıldı. read & Fred,birbirine iple bağlı iki penguenin karlı bir dağın zirvesine tırmanmaya çalıştığı, yüksek hassasiyet ve takım çalışması gerektiren zorlu bir 2D platform oyunu. Ayrıca bu hafta, Firestone Online Idle RPG için 100 dolar değerinde "Hoşgeldin" hediyesi sunuluyor olacak.
Bread & Fred, Firestone Online Idle RPG Hoşgeldin hediyesi 3 Aralık'a kadar Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak alınabilecek. Oyunları kütüphaneye eklemek için Epic Games hesabıyla mağazaya giriş yapmak ve ilgili oyunun sayfasından ücretsiz satın alma işlemini tamamlamak yeterli. Oyunlar kütüphaneye eklendikten sonra kampanya sona erse bile hesap üzerinden erişilebilir durumda kalacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli