    Epic Games'in bugünkü ücretsiz oyunu belli oldu: 24-25 Aralık

    Epic Games Store yılbaşına özel düzenlediği ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak etkinliğin 8. gizemli oyunu erişime açıldı. İşte bugünün ücretsizi...

    Epic Games 24 Aralık ücretsiz oyunu Tam Boyutta Gör
    Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Kaçıranlar için yılbaşına özel gizemli oyun dönemi halihazırda başladı ve kullanıcılara her gün yeni bir oyun sunulacak. Geçtiğimiz saatlerde ise Epic Games'in 24-25 Aralık hediyesi erişime açıldı.

    Epic Games'te bugünün ücretsizi: The Callisto Protocol

    Kaçıranlar için Aralık sonuna kadar devam edecek yılbaşına özel gizemli oyun döneminde, Epic Games'te her gün yeni bir oyun ücretsiz olacak. Geçtiğimiz dakikalarda ise bugünün ücretsiz oyunu The Callisto Protocol erişime açıldı. Callisto Protocol, Steam'de 26.99 dolar (1.155,98 TL) fiyat etiketine sahip. Epic Games Store'da ise 500 TL'ye satılıyor.

    Striking Distance Studios tarafından geliştirilen ve Krafton tarafından yayınlanan The Callisto Protocol, hikâye odaklı üçüncü şahıs hayatta kalma korku oyunu. Dead Space serisinin ruhani devamı olarak görülen oyunda, Jüpiter'in uydusu Callisto'da Black Iron Prison'a atılmış Jacob Lee rolünü üstleniyor, Black Iron'ın dehşetinden kurtulmaya ve United Jupiter Company'nin esrarengiz sırlarını açığa çıkarmaya çalışıyoruz.

    Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 25 Aralık 2025 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

