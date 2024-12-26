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    Anlık Bildirim

    Epic Games’in bugünkü ücretsiz oyunu belli oldu: 26-27 Aralık

    Epic Games Store yılbaşına özel düzenlediği ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak etkinliğin yeni gizemli oyunu erişime açıldı. İşte bugünün ücretsizi.
    Epic Games’in bugünkü ücretsiz oyunu belli oldu: 26-27 Aralık Tam Boyutta Gör
    Epic Games Store, yılbaşı indirimlerine özel ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Geçtiğimiz dakikalarda ise, kullanıcılara sunulacak bir sonraki ücretsiz oyun belli oldu.

    Epic Games'te bugünün ücretsizi: Ghostrunner 2

    Epic Games mağazasında bugünün merakla beklenen ücretsiz oyunu Ghostrunner 2 oldu. Ghostrunner, acımasız ve devasa bir siberpunk yapısında geçen FPP oyunu. Ayrıca hızlı tempolu oynanışı ve aksiyon mekanikleri ile dikkat çeken yapım, kıyamet sonrası ve bilim kurgu temalarını bir araya getiriyor.

    Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 27 Aralık 2024 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak. Epic Games'in geçtiğimiz günlerde verdiği oyunlar ise şu şekilde:

    • The Lord of The Rings Return to Moria - 13-19 Aralık
    • Vampire Survivors - 19-20 Aralık
    • Astrea: Six-Sided Oracles - 20-21 Aralık
    • TerraTech - 21-22 Aralık
    • Wizard of Legend - 22-23 Aralık
    • Dark and Darker - Legendary Status - 23-24 Aralık
    • Dredge - 24-25 Aralık
    • Control - 25-26 Aralık
    • Ghostrunner 2 - 26-27 Aralık

    Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor?

    Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

    Ghostrunner 2

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    4S14N_HUNT3R 17 dakika önce

    Su tabancası gitti şimdi 5-6 sene bu haberle idare edecez artık :D

    L
    LastStand 5 saat önce

    su tabancası haberi nerde ya

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    Mantarın Başı 1 gün önce

    Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.

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