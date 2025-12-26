Epic Games'in bugünkü ücretsiz oyunu belli oldu: 26-27 Aralık

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Kaçıranlar için yılbaşına özel gizemli oyun dönemi halihazırda başladı ve kullanıcılara her gün yeni bir oyun sunulacak. Geçtiğimiz dakikalarda ise Epic Games'in 26-27 Aralık hediyesi erişime açıldı.

Epic Games'te bugünün ücretsizi: We Were Here Together

Kaçıranlar için Aralık sonuna kadar devam edecek yılbaşına özel gizemli oyun döneminde, Epic Games'te her gün yeni bir oyun ücretsiz olacak. Geçtiğimiz dakikalarda ise bugünün ücretsiz oyunu We Were Here Together erişime açıldı. We Were Here,oyuncuların çeşitli açıklanmamış senaryoları keşfetmesi ve bulundukları durumdan kurtulmak için bulmacaları çözmesi gereken, birinci şahıs bulmaca oyunları serisinin 3.cü oyunu.

Ayrıca co-op desteğine sahip oyun, ilk iki oyuna kıyasla çok daha büyük ve daha detaylı dünya tasarımına sahip. Bulmacalar görme, duyma ve dokunma duyularını kullanıyor, bu da onları daha çeşitli kılıyor.

Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 27 Aralık 2025 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

