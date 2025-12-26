Epic Games'in bugünkü ücretsiz oyunu belli oldu: 26-27 Aralık

Epic Games'te bugünün ücretsizi: We Were Here Together
Kaçıranlar için Aralık sonuna kadar devam edecek yılbaşına özel gizemli oyun döneminde, Epic Games'te her gün yeni bir oyun ücretsiz olacak. Geçtiğimiz dakikalarda ise bugünün ücretsiz oyunu We Were Here Together erişime açıldı. We Were Here,oyuncuların çeşitli açıklanmamış senaryoları keşfetmesi ve bulundukları durumdan kurtulmak için bulmacaları çözmesi gereken, birinci şahıs bulmaca oyunları serisinin 3.cü oyunu.
Ayrıca co-op desteğine sahip oyun, ilk iki oyuna kıyasla çok daha büyük ve daha detaylı dünya tasarımına sahip. Bulmacalar görme, duyma ve dokunma duyularını kullanıyor, bu da onları daha çeşitli kılıyor.
Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 27 Aralık 2025 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: