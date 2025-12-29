Epic Games'in bugünkü ücretsiz oyunu belli oldu: 29-30 Aralık

Epic Games'te bugünün ücretsizi: Viewfinder
Kaçıranlar için Aralık sonuna kadar devam edecek yılbaşına özel gizemli oyun döneminde, Epic Games'te her gün yeni bir oyun ücretsiz olacak. Geçtiğimiz dakikalarda ise bugünün ücretsiz oyunu Viewfinder erişime açıldı. Viewfinder, Birinci şahıs bulmaca oyunlarında görülen en yenilikçi fikirlerden birini sunuyor. Resimleri oyun dünyasına yerleştirerek hayata geçiriyorsunuz.
Üstelik, eğimli nesneler oluşturmak için onları eğmek veya fotokopi makinesi kullanarak kopyalarını oluşturmak gibi hem ilginç hem de birçok yaratıcı olasılıkla ilerleyebiliyorsunuz. Sad Owl Studios tarafından geliştirilen ve Metacritic'te 84 puan alan oyunun Epic Games'teki fiyatı 349 TL.
Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 30 Aralık 2025 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
