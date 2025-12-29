Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Kaçıranlar için yılbaşına özel gizemli oyun dönemi halihazırda başladı ve kullanıcılara her gün yeni bir oyun sunulacak. Geçtiğimiz dakikalarda ise Epic Games'in 29-30 Aralık hediyesi erişime açıldı.

Epic Games'te bugünün ücretsizi: Viewfinder

Kaçıranlar için Aralık sonuna kadar devam edecek yılbaşına özel gizemli oyun döneminde, Epic Games'te her gün yeni bir oyun ücretsiz olacak. Geçtiğimiz dakikalarda ise bugünün ücretsiz oyunu Viewfinder erişime açıldı. Viewfinder, Birinci şahıs bulmaca oyunlarında görülen en yenilikçi fikirlerden birini sunuyor. Resimleri oyun dünyasına yerleştirerek hayata geçiriyorsunuz.

Üstelik, eğimli nesneler oluşturmak için onları eğmek veya fotokopi makinesi kullanarak kopyalarını oluşturmak gibi hem ilginç hem de birçok yaratıcı olasılıkla ilerleyebiliyorsunuz. Sad Owl Studios tarafından geliştirilen ve Metacritic'te 84 puan alan oyunun Epic Games'teki fiyatı 349 TL.

Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 30 Aralık 2025 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Epic Games'te "Yılbaşı" indirimleri başladı: %90'a varan fırsat 1 hf. önce eklendi

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Epic Games'in bugünkü ücretsiz oyunu belli oldu: 29-30 Aralık

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: