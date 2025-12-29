Giriş
    Epic Games'in bugünkü ücretsiz oyunu belli oldu: 29-30 Aralık

    Epic Games Store yılbaşına özel düzenlediği ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak etkinliğin 13. gizemli oyunu erişime açıldı. İşte bugünün ücretsizi...

    Epic Games 29 Aralık ücretsiz oyunu Tam Boyutta Gör
    Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Kaçıranlar için yılbaşına özel gizemli oyun dönemi halihazırda başladı ve kullanıcılara her gün yeni bir oyun sunulacak. Geçtiğimiz dakikalarda ise Epic Games'in 29-30 Aralık hediyesi erişime açıldı.

    Epic Games'te bugünün ücretsizi: Viewfinder

    Kaçıranlar için Aralık sonuna kadar devam edecek yılbaşına özel gizemli oyun döneminde, Epic Games'te her gün yeni bir oyun ücretsiz olacak. Geçtiğimiz dakikalarda ise bugünün ücretsiz oyunu Viewfinder erişime açıldı. Viewfinder, Birinci şahıs bulmaca oyunlarında görülen en yenilikçi fikirlerden birini sunuyor. Resimleri oyun dünyasına yerleştirerek hayata geçiriyorsunuz.

    Üstelik, eğimli nesneler oluşturmak için onları eğmek veya fotokopi makinesi kullanarak kopyalarını oluşturmak gibi hem ilginç hem de birçok yaratıcı olasılıkla ilerleyebiliyorsunuz. Sad Owl Studios tarafından geliştirilen ve Metacritic'te 84 puan alan oyunun Epic Games'teki fiyatı 349 TL. 

    Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 30 Aralık 2025 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

