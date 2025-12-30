Epic Games'in bugünkü ücretsiz oyunu belli oldu: 30-31 Aralık

Epic Games'te bugünün ücretsizi: Trine Classic Collection
Kaçıranlar için Aralık sonuna kadar devam edecek yılbaşına özel gizemli oyun döneminde, Epic Games'te her gün yeni bir oyun ücretsiz olacak. Geçtiğimiz dakikalarda ise bugünün ücretsiz oyunu Trine Classic Collection erişime açıldı. Trine, Frozenbyte tarafından geliştirilen ve birçok platformda yayınlanan popüler bir bulmaca-platform oyunu serisi. Classic Collection versiyonu ise şu oyunları içeriyor:
- Trine Enchanted Edition
- Trine 2 Complete Story
- Trine 3 The Artifact of Power
- Trine 4 Definitive Edition
Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 31 Aralık 2025 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: