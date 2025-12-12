Giriş
    Epic Games Store'un 1. gizemli oyunu erişime açıldı: 2.500 TL değerinde

    Epic Games Store yılbaşına özel düzenlediği ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Son olarak etkinliğin 1. gizemli oyunu erişime açıldı. İşte bugünün ücretsizi.

    Epic Games'in yeni gizemli oyunu erişime açıldı: Değeri 2.500 TL! Tam Boyutta Gör
    Steam'in ardından oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, yıl sonuna özel ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Bu yılki gizemli oyun dönemi halihazırda başladı ve önümüzdeki haftadan itibaren kullanıcılara her gün yeni bir oyun sunulacak. Etkinliğin ilk gizemli oyunu ise erişime açıldı. İşte Epic Games Store'un ilk ücretsizi.

    Epic Games'te haftanın ücretsizi: Hogwarts Legacy

    Epic Games Store'un yeni ücretsiz oyunu Avalanche Software tarafından geliştirilen Hogwarts Legacy olacak. Halihazırda erişime açılan oyun, oyuncuları Harry Potter'ın Büyücülük Dünyası'na taşıyan bir açık dünya RPG oyunu. Ayrıca 2023 yılında ABD'de en çok satan oyun oldu ve tahmini küresel ilk yıl satışları 22 milyona ulaştı. Son olarak serinin bir devam oyununun geliştirildiğini de hatırlatalım.

    Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

    HABERİN ETİKETLERİ
    epic games ücretsiz oyun, Teknoloji Haberleri ve Yazılım
