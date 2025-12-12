Epic Games Store'un 1. gizemli oyunu erişime açıldı: 2.500 TL değerinde

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Steam'in ardından oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, yıl sonuna özel ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Bu yılki gizemli oyun dönemi halihazırda başladı ve önümüzdeki haftadan itibaren kullanıcılara her gün yeni bir oyun sunulacak. Etkinliğin ilk gizemli oyunu ise erişime açıldı. İşte Epic Games Store'un ilk ücretsizi.

Epic Games'te haftanın ücretsizi: Hogwarts Legacy

Epic Games Store'un yeni ücretsiz oyunu Avalanche Software tarafından geliştirilen Hogwarts Legacy olacak. Halihazırda erişime açılan oyun, oyuncuları Harry Potter'ın Büyücülük Dünyası'na taşıyan bir açık dünya RPG oyunu. Ayrıca 2023 yılında ABD'de en çok satan oyun oldu ve tahmini küresel ilk yıl satışları 22 milyona ulaştı. Son olarak serinin bir devam oyununun geliştirildiğini de hatırlatalım.

Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

