Epic Games Store'un 1. gizemli oyunu erişime açıldı: 2.500 TL değerinde

Epic Games'te haftanın ücretsizi: Hogwarts Legacy
Epic Games Store'un yeni ücretsiz oyunu Avalanche Software tarafından geliştirilen Hogwarts Legacy olacak. Halihazırda erişime açılan oyun, oyuncuları Harry Potter'ın Büyücülük Dünyası'na taşıyan bir açık dünya RPG oyunu. Ayrıca 2023 yılında ABD'de en çok satan oyun oldu ve tahmini küresel ilk yıl satışları 22 milyona ulaştı. Son olarak serinin bir devam oyununun geliştirildiğini de hatırlatalım.
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
94 Kişi Okuyor (15 Üye, 79 Misafir) 26 Masaüstü 68 Mobil
2879 kez okundu.
20 kişi, toplam 20 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
epic games ücretsiz oyun, Teknoloji Haberleri ve Yazılım