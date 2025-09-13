Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Steam kadar popüler olmasa da oldukça geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Epic Games, bu kitleyi daha da büyütmek için ücretsiz oyunları kullanmaya devam ediyor. Her hafta bir ya da birkaç oyunu ücretsiz olarak vererek oyuncu çekmeye devam eden Epic Games, bu haftayı da boş geçmiyor. 11 Eylül'de üç oyunun birden ücretsiz hâle geldiği Epic Store'da önümüzdeki hafta ücretsiz olacak oyunlar da belli oldu.

Epic Games'te Bu Hafta İki Oyun Birden Ücretsiz Oluyor

18 Eylül'den itibaren Epic Games'ten ücretsiz olarak alınabilecek iki oyun Project Winter ve Samorost 2 olacak. Bu iki oyun 18-25 Eylül tarihleri arasında Epic Store'dan tamamen ücretsiz olarak alınabilecek.

11 Eylül'de ücretsiz hâle gelen Ghostrunner 2, Monument Valley II ve The Battle of Polytopia ise 18 Eylül'a kadar ücretsiz kalmaya devam edecek. Yani oyuncular önümüzdeki beş gün içinde Epic Store'dan beş oyunu ücretsiz olarak alabilecek.

PS Store'da sonbahar indirimleri başladı; İşte öne çıkan oyunlar 1 gün önce eklendi

Steam'de 5.79 dolara satılan Project Winter, hayatta kalma unsurları da içeren multiplayer bir oyun. Among Us'ı akıllara getiren Project Winter'da oyuncular fırtınadan kurtulmaya çalışan bir grubu kontrol ediyor. Oyunculardan bir kısmı grubu kurtarmak için mücadele verirken, bir kısmı da onları sabote etmeye çalışıyor. Hayatta kalabilmek için sabotajları ifşa etmeye çalışmak, oyunun temelini oluşturuyor.

Normalde Epic Store'da 64,99 TL'ye satılan Samorost 2 ise 2005 yapımı bir puzzle oyunu. Oyunun Epic Store'daki tanıtım yazısı şöyle: "Samorost 2, köpeği haylaz uzaylılar tarafından kaçırılan bir uzay cücesinin rüya gibi hikâyesini anlatıyor. Köpeği kurtarmak için kısa bir yolculuğa çık, tuhaf yabancılarla ilgilen ve Tomáš "Floex" Dvořák tarafından bestelenen huzur verici müziklerle rahatla."

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: