Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

    Bu hafta üç oyunu birden ücretsiz veren Epic Games'te 18 Eylül'den itibaren ücretsiz olacak oyunlar da belli oldu. Önümüzdeki beş gün içinde beş oyun ücretsiz alınabilecek.

    Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var? Tam Boyutta Gör
    Steam kadar popüler olmasa da oldukça geniş bir kullanıcı kitlesine sahip olan Epic Games, bu kitleyi daha da büyütmek için ücretsiz oyunları kullanmaya devam ediyor. Her hafta bir ya da birkaç oyunu ücretsiz olarak vererek oyuncu çekmeye devam eden Epic Games, bu haftayı da boş geçmiyor. 11 Eylül'de üç oyunun birden ücretsiz hâle geldiği Epic Store'da önümüzdeki hafta ücretsiz olacak oyunlar da belli oldu. 

    Epic Games'te Bu Hafta İki Oyun Birden Ücretsiz Oluyor

    18 Eylül'den itibaren Epic Games'ten ücretsiz olarak alınabilecek iki oyun Project Winter ve Samorost 2 olacak. Bu iki oyun 18-25 Eylül tarihleri arasında Epic Store'dan tamamen ücretsiz olarak alınabilecek.

    11 Eylül'de ücretsiz hâle gelen Ghostrunner 2, Monument Valley II ve The Battle of Polytopia ise 18 Eylül'a kadar ücretsiz kalmaya devam edecek. Yani oyuncular önümüzdeki beş gün içinde Epic Store'dan beş oyunu ücretsiz olarak alabilecek.

    Steam'de 5.79 dolara satılan Project Winter, hayatta kalma unsurları da içeren multiplayer bir oyun. Among Us'ı akıllara getiren Project Winter'da oyuncular fırtınadan kurtulmaya çalışan bir grubu kontrol ediyor. Oyunculardan bir kısmı grubu kurtarmak için mücadele verirken, bir kısmı da onları sabote etmeye çalışıyor. Hayatta kalabilmek için sabotajları ifşa etmeye çalışmak, oyunun temelini oluşturuyor.

    Normalde Epic Store'da 64,99 TL'ye satılan Samorost 2 ise 2005 yapımı bir puzzle oyunu. Oyunun Epic Store'daki tanıtım yazısı şöyle: "Samorost 2, köpeği haylaz uzaylılar tarafından kaçırılan bir uzay cücesinin rüya gibi hikâyesini anlatıyor. Köpeği kurtarmak için kısa bir yolculuğa çık, tuhaf yabancılarla ilgilen ve Tomáš "Floex" Dvořák tarafından bestelenen huzur verici müziklerle rahatla."

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    Profil resmi
    POOPY 2 gün önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yd iphone hankook lastik yorumları honda civic 1.6 vtec es minoxil saç döker mi xbox türkçe oyunlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14
    Redmi Note 14
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook
    Acer Chromebook
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum