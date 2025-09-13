Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

Epic Games'te Bu Hafta İki Oyun Birden Ücretsiz Oluyor
18 Eylül'den itibaren Epic Games'ten ücretsiz olarak alınabilecek iki oyun Project Winter ve Samorost 2 olacak. Bu iki oyun 18-25 Eylül tarihleri arasında Epic Store'dan tamamen ücretsiz olarak alınabilecek.
11 Eylül'de ücretsiz hâle gelen Ghostrunner 2, Monument Valley II ve The Battle of Polytopia ise 18 Eylül'a kadar ücretsiz kalmaya devam edecek. Yani oyuncular önümüzdeki beş gün içinde Epic Store'dan beş oyunu ücretsiz olarak alabilecek.
Steam'de 5.79 dolara satılan Project Winter, hayatta kalma unsurları da içeren multiplayer bir oyun. Among Us'ı akıllara getiren Project Winter'da oyuncular fırtınadan kurtulmaya çalışan bir grubu kontrol ediyor. Oyunculardan bir kısmı grubu kurtarmak için mücadele verirken, bir kısmı da onları sabote etmeye çalışıyor. Hayatta kalabilmek için sabotajları ifşa etmeye çalışmak, oyunun temelini oluşturuyor.
Normalde Epic Store'da 64,99 TL'ye satılan Samorost 2 ise 2005 yapımı bir puzzle oyunu. Oyunun Epic Store'daki tanıtım yazısı şöyle: "Samorost 2, köpeği haylaz uzaylılar tarafından kaçırılan bir uzay cücesinin rüya gibi hikâyesini anlatıyor. Köpeği kurtarmak için kısa bir yolculuğa çık, tuhaf yabancılarla ilgilen ve Tomáš "Floex" Dvořák tarafından bestelenen huzur verici müziklerle rahatla."
