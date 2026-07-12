Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki bu hafta ne var?

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Tam Boyutta Gör Steam'e oranla uygun fiyat politikası ve ücretsiz oyunlarla ilgi çeken Epic Games Store, şu ana kadar çok sayıda kullanıcıyı platformuna çekmeyi başardı. Günümüzde ise, her hafta bir ya da iki farklı oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu.

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, Echo Generation: Midnight Edition ve Luto olacak. Echo Generation , bir grup çocuğun küçük bir kasabada geçen yaz gizemini araştırdığı nostaljik, sıra tabanlı bir RPG oyunu. Oyun, keşif, görev çözme, ekip yönetimi ve hem Final Fantasy hem de Paper Mario'yu anımsatan aktif sıra tabanlı savaşlar üzerine kurulu.

Luto ise, birinci şahıs bakış açılı psikolojik korku oyunu. Temmuz 2025'te piyasaya sürülen oyun, kendi evinde hapsolmuş bir karakteri konu alıyor ve ev ortamını keder, kaygı ve rahatsız edici gerçeklik bozulmalarıyla dolu bir labirente dönüştürüyor.

Yeni oyunlara ek olarak, 16 Temmuz'a kadar Tattoo Tycoon ve Nova Lands'i kütüphanenize eklemeyi unutmayın. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Ardından Ücretsiz Oyunlar bölümünden oyunlara ulaşabilir ve kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Prime Gaming (Amazon Luna) Temmuz 2026 oyunları açıklandı 1 hf. önce eklendi

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Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Bu hafta ne var?

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