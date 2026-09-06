Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki bu hafta ne var?

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, Astral Ascent ve Luftrausers olacak. Astral Ascent,12 patronun (Zodyaklar) koruduğu astral bir hapishane olan Bahçe'de geçen 2 boyutlu bir aksiyon-platform roguelite oyunu. Oyuncular dört kahraman arasından seçim yapabilir, kaçış girişimleri sırasında düzinelerce büyüyü birleştirebilir ve tek başına veya iki oyunculu yerel iş birliği modunda oynayabilirler.
Luftrausers ise, skor odaklı arcade nişancı oyunu. Oyunun temel döngüsü, özelleştirilebilir savaş uçaklarını giderek daha kaotik hale gelen düşman uçakları, savaş gemileri, denizaltılar ve rakip pilotlara karşı savaşlara sokmak üzerine kurulu.
- Astral Ascent
- Luftrausers
Yeni oyunlara ek olarak, 17 Eylül'e kadar Alone With You'yu kütüphanenize eklemeyi unutmayın. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Ardından Ücretsiz Oyunlar bölümünden oyunlara ulaşabilir ve kütüphanenize ekleyebilirsiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: