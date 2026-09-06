Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki bu hafta ne var?

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Tam Boyutta Gör Steam'e oranla uygun fiyat politikası ve ücretsiz oyunlarla ilgi çeken Epic Games Store, şu ana kadar çok sayıda kullanıcıyı platformuna çekmeyi başardı. Günümüzde ise, her hafta bir ya da iki farklı oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu.

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, Astral Ascent ve Luftrausers olacak. Astral Ascent,12 patronun (Zodyaklar) koruduğu astral bir hapishane olan Bahçe'de geçen 2 boyutlu bir aksiyon-platform roguelite oyunu. Oyuncular dört kahraman arasından seçim yapabilir, kaçış girişimleri sırasında düzinelerce büyüyü birleştirebilir ve tek başına veya iki oyunculu yerel iş birliği modunda oynayabilirler.

Luftrausers ise, skor odaklı arcade nişancı oyunu. Oyunun temel döngüsü, özelleştirilebilir savaş uçaklarını giderek daha kaotik hale gelen düşman uçakları, savaş gemileri, denizaltılar ve rakip pilotlara karşı savaşlara sokmak üzerine kurulu.

Astral Ascent

Luftrausers

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Yeni oyunlara ek olarak, 17 Eylül'e kadar Alone With You'yu kütüphanenize eklemeyi unutmayın. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Ardından Ücretsiz Oyunlar bölümünden oyunlara ulaşabilir ve kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Bu hafta ne var?

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