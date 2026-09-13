Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki bu hafta ne var?

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, Mindcop ve Shogun Showdown olacak. Shogun Showdown, tek kişilik bağımsız geliştirici Roboatino'nun zarif bir sıra tabanlı taktiksel roguelite oyunu. Shogun Showdown, deste oluşturma unsurları kullanmasına rağmen, geleneksel bir kart savaş oyunundan ziyade kompakt bir sıra tabanlı taktik oyunu gibi oynanıyor.
Shogun Showdown ise doğrusal olmayan bir dedektiflik macera oyunu. Oyunda oyuncular, izole edilmiş Merrilyn Krater Kampı'nda işlenen bir cinayeti araştırıyor. Oyuncular, kimi sorgulayacaklarını, nerede arama yapacaklarını ve yeni kanıtlar soruşturma hatlarını genişlettikçe hangi ipuçlarını takip edeceklerini seçiyorlar.
Yeni oyunlara ek olarak, 17 Eylül'e kadar Astral Ascent ve Luftrausers'ı kütüphanenize eklemeyi unutmayın. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Ardından Ücretsiz Oyunlar bölümünden oyunlara ulaşabilir ve kütüphanenize ekleyebilirsiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: