Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki bu hafta ne var?

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Tam Boyutta Gör Steam'e oranla uygun fiyat politikası ve ücretsiz oyunlarla ilgi çeken Epic Games Store, şu ana kadar çok sayıda kullanıcıyı platformuna çekmeyi başardı. Günümüzde ise, her hafta bir ya da iki farklı oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu.

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, Astrea: Six Sided Oracles ve Mechabellum olacak. Astrea: Six Sided Oracles, kart yerine zar mekaniğine sahip bir roguelike deste kurma oyunu. Mechabellum ise bilim kurgu temalı bir savaş oyunu. Temel oynanış döngüsü, robot satın almak , onları savaş alanına yerleştirmek, yükseltmeleri seçmek ve otomatik olarak savaşmalarını izlemek üzerine kurulu. Turlar arasında oyuncular, rakibin ordu kompozisyonuna ve konumlandırmasına karşı koymak için güçlerini ayarlayabiliyor.

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Yeni oyunlara ek olarak, 24 Eylül'e kadar Mindcop ve Shogun Showdown'u kütüphanenize eklemeyi unutmayın. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Ardından Ücretsiz Oyunlar bölümünden oyunlara ulaşabilir ve kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Bu hafta ne var

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