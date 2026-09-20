Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki bu hafta ne var?

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, Astrea: Six Sided Oracles ve Mechabellum olacak. Astrea: Six Sided Oracles, kart yerine zar mekaniğine sahip bir roguelike deste kurma oyunu. Mechabellum ise bilim kurgu temalı bir savaş oyunu. Temel oynanış döngüsü, robot satın almak , onları savaş alanına yerleştirmek, yükseltmeleri seçmek ve otomatik olarak savaşmalarını izlemek üzerine kurulu. Turlar arasında oyuncular, rakibin ordu kompozisyonuna ve konumlandırmasına karşı koymak için güçlerini ayarlayabiliyor.
Yeni oyunlara ek olarak, 24 Eylül'e kadar Mindcop ve Shogun Showdown'u kütüphanenize eklemeyi unutmayın. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Ardından Ücretsiz Oyunlar bölümünden oyunlara ulaşabilir ve kütüphanenize ekleyebilirsiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: