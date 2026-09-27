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    Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki bu hafta ne var?

    Epic Games Store, bu hafta yeni bir oyun daha hediye ediyor. Bu haftanın ücretsiz oyunları 1-8 Ekim arasında ücretsiz olacak. İşte Epic Games'in ücretsiz oyunları.

    Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Bu hafta ne var? Tam Boyutta Gör
    Steam'e oranla uygun fiyat politikası ve ücretsiz oyunlarla ilgi çeken Epic Games Store, şu ana kadar çok sayıda kullanıcıyı platformuna çekmeyi başardı. Günümüzde ise, her hafta bir ya da iki farklı oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu.

    Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu 

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, BURIED STARS ve System Shock 2: 25th Anniversary Remaster olacak. Buried Stars, oyuncuları bir hayatta kalma yarışması stüdyosunda mahsur kalan yarışmacılardan biri olan Do-yoon Han rolüne sokan, anlatı odaklı bir gizem macera oyunu. Oyunun büyük bir kısmı görsel roman tarzı diyaloglarla ilerlese de, ilerleme bilgi toplama ve bu bilgiyi genel bir soruşturmanın parçası olarak nasıl kullanacağına karar verme üzerine kurulu.

    System Shock 2: 25th Anniversary Remaster ise, klasik bilimkurgu hayatta kalma ve rol yapma oyununun modern sistemlere uyarlanmış hali. Oyuncuları, tehlikeli bir genetik enfeksiyonun yayıldığı terk edilmiş uzay gemisinde, atmosferik bir korku deneyimi bekliyor.

    Yeni oyunlara ek olarak, 1 Ekim'e kadar Astrea: Six Sided Oracles ve Mechabellum'u kütüphanenize eklemeyi unutmayın. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Ardından Ücretsiz Oyunlar bölümünden oyunlara ulaşabilir ve kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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