Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: İşte bu haftanın oyunları

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Tam Boyutta Gör Epic Games Store, ücretsiz oyun kampanyasına hız kesmeden devam ediyor. Her hafta farklı yapımları kullanıcılarla buluşturan platformun 22-29 Ekim tarihleri arasında ücretsiz sunacağı oyunlar belli oldu. Bu hafta oyuncuları korku türünde iki farklı yapım bekliyor.

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu

Epic Games Store'un 22 Ekim'den itibaren ücretsiz olarak sunacağı oyunlar Home - A Unique Horror Adventure ve Sker Ritual olacak. Her iki oyun da 29 Ekim'e kadar ücretsiz şekilde kütüphaneye eklenebilecek. Home - A Unique Horror Adventure, piksel grafiklere sahip bir korku-macera oyunu olarak öne çıkıyor. Oyuncular, atmosferi ve hikâyesiyle gerilim odaklı bir maceraya adım atacak.

Bu haftanın diğer ücretsiz oyunu ise Sker Ritual. Korku ve aksiyon türlerini bir araya getiren yapım, oyuncuları Sker Adası'nda doğaüstü tehditlerle karşı karşıya getiriyor. Oyunda farklı düşmanlara karşı mücadele ederken çeşitli yetenek ve ekipmanlardan yararlanmak mümkün.

22-29 Ekim arasında ücretsiz

Her iki oyunun da 22 Ekim - 29 Ekim tarihleri arasında Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak alınabileceğini belirtelim. Kampanya süresi içerisinde oyunları hesabına ekleyen kullanıcılar, yapımları kütüphanelerinde kalıcı olarak tutabilecek. Yeni oyunlar erişime açıldığında Epic Games Store'un Ücretsiz Oyunlar bölümünden oyun sayfalarına ulaşarak "Yükle" veya "Kütüphaneye Ekle" seçeneği üzerinden işlemi tamamlayabilirsiniz.

Epic Games Launcher yenilendi: Steam'den 1,8 kat daha hızlı 2 gün önce eklendi https://store.epicgames.com/

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Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Bu hafta ne var?

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