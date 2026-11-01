Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: İşte bu haftanın oyunları

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Tam Boyutta Gör Epic Games Store, ücretsiz oyun kampanyasına hız kesmeden devam ediyor. Her hafta farklı yapımları kullanıcılarla buluşturan platformun 5 Kasım- 12 Kasım tarihleri arasında ücretsiz sunacağı oyunlar belli oldu. Bu hafta oyuncuları iki farklı yapım bekliyor.

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu

Epic Games Store'un 5 Kasım'dan sonraki ücretsiz oyunları Flotsam ve Idle Champions of the Forgotten Realms olacak. Flotsam, su altında kalmış bir dünyada geçen şehir kurma ve hayatta kalma oyunu.Oyuncular, okyanusta sürüklenen plastik, tahta ve diğer atıkları toplayarak yüzen bir yerleşim inşa ediyor. Hayatta kalanları kurtarıp yerleşime dahil etmek, yiyecek ve temiz su kaynaklarını yönetmek, yeni teknolojiler geliştirerek topluluğu büyütmek mümkün.

Idle Champions of the Forgotten Realms ise Dungeons & Dragons evreninde geçen, strateji ve boşta ilerleme (idle) mekaniklerini bir araya getiren bir oyun. Oyuncular, farklı özelliklere ve yeteneklere sahip şampiyonlardan oluşan bir ekip kurarak düşman dalgalarıyla mücadele ediyor.

22-29 Ekim arasında ücretsiz

Her iki oyunun da 5 Kasım- 12 Kasım tarihleri arasında Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak alınabileceğini belirtelim. Kampanya süresi içerisinde oyunları hesabına ekleyen kullanıcılar, yapımları kütüphanelerinde kalıcı olarak tutabilecek. Yeni oyunlar erişime açıldığında Epic Games Store'un Ücretsiz Oyunlar bölümünden oyun sayfalarına ulaşarak "Yükle" veya "Kütüphaneye Ekle" seçeneği üzerinden işlemi tamamlayabilirsiniz

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Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Bu hafta ne var?

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