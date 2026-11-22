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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Epic Games Store, bu haftanın ücretsiz içeriklerini duyurdu. 26 Kasım ile 3 Aralık tarihleri arasında, iki penguenin eğlenceli macerasını konu alan Bread and Fred oyunu ücretsiz sunulacak. Ayrıca, Firestone Online Idle RPG oyuncularına 100 dolar değerinde özel bir hediye paketi verilecek. Belirtilen tarihlerde hesabınıza eklediğiniz oyunlar, kalıcı olarak kütüphanenizde kalacak. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Epic Games Store, ücretsiz oyun kampanyasına hız kesmeden devam ediyor. Her hafta farklı yapımları kullanıcılarla buluşturan platformun 26 Kasım 3 Aralık tarihleri arasında ücretsiz sunacağı oyunlar belli oldu. Bu hafta oyuncuları bir ücretsiz oyun ve oyun içi hediye yer alıyor.

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu

Epic Games Store'un 26 Kasım'dan sonraki ücretsiz oyunu Bread & Fred olacak. Bread & Fred,birbirine iple bağlı iki penguenin karlı bir dağın zirvesine tırmanmaya çalıştığı, yüksek hassasiyet ve takım çalışması gerektiren zorlu bir 2D platform oyunu. Ayrıca bu hafta, Firestone Online Idle RPG için 100 dolar değerinde "Hoşgeldin" hediyesi sunuluyor olacak.

Her iki oyunun da 26 Kasım -3 Aralık tarihleri arasında Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak alınabileceğini belirtelim. Kampanya süresi içerisinde oyunları hesabına ekleyen kullanıcılar, yapımları kütüphanelerinde kalıcı olarak tutabilecek. Yeni oyunlar erişime açıldığında Epic Games Store'un Ücretsiz Oyunlar bölümünden oyun sayfalarına ulaşarak "Yükle" veya "Kütüphaneye Ekle" seçeneği üzerinden işlemi tamamlayabilirsiniz

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Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Bu hafta ne var

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