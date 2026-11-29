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Oynat Epic Games Store, haftalık ücretsiz oyun kampanyasıyla oyuncuları sevindirmeye devam ediyor. Bu hafta platformda Strange Antiquities oyunu ücretsiz sunuluyor. Bad Viking imzalı bu bulmaca macera oyununda, kasvetli bir kasabada gizemli ve büyülü eşyaların satıldığı bir antika dükkanını işletiyorsunuz. Oyunu 3 - 10 Aralık tarihleri arasında kütüphanenize ekleyerek kalıcı olarak sahip olabilirsiniz. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Epic Games Store, ücretsiz oyun kampanyasına hız kesmeden devam ediyor. Her hafta farklı yapımları kullanıcılarla buluşturan platformun 3 Aralık 10 Aralık tarihleri arasında ücretsiz sunacağı oyunlar belli oldu. Bu hafta oyuncuları bir ücretsiz oyun yer alıyor.

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu

Epic Games Store'un 3 Aralık ücretsiz oyunu Strange Antiquities olacak. Bad Viking tarafından geliştirilen ve 2025 yılında çıkan, karanlık ve gizemli bir atmosferde geçen bulmaca-macera oyunu. Oyunda, kasvetli Undermere kasabasında okült ve büyülü eşyaların satıldığı bir antika dükkanını işletiyorsunuz.

Strange Antiquities, 3 Aralık 10 Aralık tarihleri arasında Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak alınabileceğini belirtelim. Kampanya süresi içerisinde oyunları hesabına ekleyen kullanıcılar, yapımları kütüphanelerinde kalıcı olarak tutabilecek. Yeni oyunlar erişime açıldığında Epic Games Store'un Ücretsiz Oyunlar bölümünden oyun sayfalarına ulaşarak "Yükle" veya "Kütüphaneye Ekle" seçeneği üzerinden işlemi tamamlayabilirsiniz

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı 1 gün önce eklendi

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Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Bu hafta ne var

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