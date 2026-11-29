Yapay Zeka Özeti:
- Epic Games Store, haftalık ücretsiz oyun kampanyasıyla oyuncuları sevindirmeye devam ediyor. Bu hafta platformda Strange Antiquities oyunu ücretsiz sunuluyor. Bad Viking imzalı bu bulmaca macera oyununda, kasvetli bir kasabada gizemli ve büyülü eşyaların satıldığı bir antika dükkanını işletiyorsunuz. Oyunu 3 - 10 Aralık tarihleri arasında kütüphanenize ekleyerek kalıcı olarak sahip olabilirsiniz.
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Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu
Epic Games Store'un 3 Aralık ücretsiz oyunu Strange Antiquities olacak. Bad Viking tarafından geliştirilen ve 2025 yılında çıkan, karanlık ve gizemli bir atmosferde geçen bulmaca-macera oyunu. Oyunda, kasvetli Undermere kasabasında okült ve büyülü eşyaların satıldığı bir antika dükkanını işletiyorsunuz.
Strange Antiquities, 3 Aralık 10 Aralık tarihleri arasında Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak alınabileceğini belirtelim. Kampanya süresi içerisinde oyunları hesabına ekleyen kullanıcılar, yapımları kütüphanelerinde kalıcı olarak tutabilecek. Yeni oyunlar erişime açıldığında Epic Games Store'un Ücretsiz Oyunlar bölümünden oyun sayfalarına ulaşarak "Yükle" veya "Kütüphaneye Ekle" seçeneği üzerinden işlemi tamamlayabilirsinizBu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli