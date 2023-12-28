Epic Games’in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: 28-29 Aralık

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Epic Games Store, 31 Aralık tarihine kadar her gün yeni bir oyun hediye ediyor. Öyle ki bunlar arasında Fallout 3 ve Ghostwire: Tokyo'nun yanı sıra Outer Worlds gibi büyük yapımların yer aldığını gördük. Geçtiğimiz dakikalarda ise, Epic Games'in bugünkü ücretsiz oyunu belli oldu.

Epic Games ücretsiz oyunu (28 Aralık)

Bilmeyenler için bu yılki ücretsiz gizemli oyun dönemi 13 Aralık'ta Destiny 2: Legacy Collection ile başladı. 20 Aralık'ta sunulan DNF Duel ise, her sene olduğu gibi günlük hediye kampanyasının başlangıcı oldu ve günümüze kadar sekiz oyun ücretsiz hale geldi. Bu dönemde sunulan tüm ücretsiz oyunlara aşağıdan göz atabilirsiniz.

Epic Games'in 28 Aralık'ta sunulacak sıradaki ücretsiz oyunu ise Cat Quest olacak. The Gentlebros tarafından 2017 tarihinde yayınlanan Cat Quest, Aksiyon-Macera türünde bir RPG oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunun Steam ve Epic Games fiyatı ise sırasıyla 70,12 TL ve 100,00 TL.

Cat Quest

Daha önce de belirttiğimiz gibi Epic Games tarafından dağıtılan ücretsiz oyunları 24 saat boyunca alma hakkınız bulunuyor. Yani oyunu yarın saat 19.00’a kadar hiçbir ücret ödemeden Epic Games kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ayrıca kalıcı olduğunu da hatırlatalım.

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Peki ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

Epic Games'in daha önceki ücretsiz oyunları:

Destiny 2: Legacy Collection / 13-20 Aralık

DNF Duel / 20 Aralık

Melvol Ide / 21 Aralık

Art of Rally / 22 Aralık

Fallout 3 / 23 Aralık

Ghostwire: Tokyo / 24 Aralık

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition / 25 Aralık

Human Resource Machine / 26 Aralık

Cursed to Golf / 27 Aralık

Cat Quest / 28 Aralık

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Epic Games’in yeni ücretsiz oyunu belli oldu! 28 Aralık