Epic Games’in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: 28-29 Aralık

Epic Games ücretsiz oyunu (28 Aralık)
Bilmeyenler için bu yılki ücretsiz gizemli oyun dönemi 13 Aralık'ta Destiny 2: Legacy Collection ile başladı. 20 Aralık'ta sunulan DNF Duel ise, her sene olduğu gibi günlük hediye kampanyasının başlangıcı oldu ve günümüze kadar sekiz oyun ücretsiz hale geldi. Bu dönemde sunulan tüm ücretsiz oyunlara aşağıdan göz atabilirsiniz.
Epic Games'in 28 Aralık'ta sunulacak sıradaki ücretsiz oyunu ise Cat Quest olacak. The Gentlebros tarafından 2017 tarihinde yayınlanan Cat Quest, Aksiyon-Macera türünde bir RPG oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunun Steam ve Epic Games fiyatı ise sırasıyla 70,12 TL ve 100,00 TL.
Daha önce de belirttiğimiz gibi Epic Games tarafından dağıtılan ücretsiz oyunları 24 saat boyunca alma hakkınız bulunuyor. Yani oyunu yarın saat 19.00’a kadar hiçbir ücret ödemeden Epic Games kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ayrıca kalıcı olduğunu da hatırlatalım.
Peki ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.
Epic Games'in daha önceki ücretsiz oyunları:
- Destiny 2: Legacy Collection / 13-20 Aralık
- DNF Duel / 20 Aralık
- Melvol Ide / 21 Aralık
- Art of Rally / 22 Aralık
- Fallout 3 / 23 Aralık
- Ghostwire: Tokyo / 24 Aralık
- The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition / 25 Aralık
- Human Resource Machine / 26 Aralık
- Cursed to Golf / 27 Aralık
- Cat Quest / 28 Aralık
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.