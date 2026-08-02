Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki bu hafta ne var?

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, Beacon Pines ve We Were Here Together olacak. Beacon Pines, Chicago merkezli bağımsız stüdyo Hiding Spot Games tarafından geliştirilen tek oyunculu, anlatı odaklı bir macera oyunu. We Were Here Together ise, Hollandalı stüdyo Total Mayhem Games tarafından geliştirilen iki oyunculu bir iş birliği bulmaca macera oyunu.
Yeni oyunlara ek olarak, 6 Ağustos'a kadar Echo Generation: Midnight Edition ve Luto'yu kütüphanenize eklemeyi unutmayın. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Ardından Ücretsiz Oyunlar bölümünden oyunlara ulaşabilir ve kütüphanenize ekleyebilirsiniz.Kaynakça https://store.epicgames.com/p/we-were-here-together-6a6d66 https://store.epicgames.com/p/beacon-pines-629fc3 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
şu temu işine de bir el atsa şiii