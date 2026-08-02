Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki bu hafta ne var?

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Tam Boyutta Gör Steam'e oranla uygun fiyat politikası ve ücretsiz oyunlarla ilgi çeken Epic Games Store, şu ana kadar çok sayıda kullanıcıyı platformuna çekmeyi başardı. Günümüzde ise, her hafta bir ya da iki farklı oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu.

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, Beacon Pines ve We Were Here Together olacak. Beacon Pines, Chicago merkezli bağımsız stüdyo Hiding Spot Games tarafından geliştirilen tek oyunculu, anlatı odaklı bir macera oyunu. We Were Here Together ise, Hollandalı stüdyo Total Mayhem Games tarafından geliştirilen iki oyunculu bir iş birliği bulmaca macera oyunu.

Yeni oyunlara ek olarak, 6 Ağustos'a kadar Echo Generation: Midnight Edition ve Luto'yu kütüphanenize eklemeyi unutmayın. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Ardından Ücretsiz Oyunlar bölümünden oyunlara ulaşabilir ve kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı 2 gün önce eklendi

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Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Bu hafta ne var?

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