Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki bu hafta ne var?

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, Caravan SandWitch olacak. Caravan SandWitch, Provence manzaralarından ilham alan bir bilim kurgu dünyasında geçen, anlatı odaklı bir keşif macera oyunu. Kayıp kız kardeşini arayan bir gezgin olarak, özelleştirilebilir bir minibüsle Cigalo gezegenini keşfederken neler olduğuna dair ipuçlarını ortaya çıkarıyorsunuz. Oyun, savaşa odaklanmak yerine, keşif, buluş ve yolculuğunuz sırasında karşılaştığınız farklı topluluklara yardım etmeyi teşvik ediyor.
Yeni oyunlara ek olarak, 13 Ağustos'a kadar Beacon Pines ve We Were Here Together'ı kütüphanenize eklemeyi unutmayın. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Ardından Ücretsiz Oyunlar bölümünden oyunlara ulaşabilir ve kütüphanenize ekleyebilirsiniz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: