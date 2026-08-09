Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki bu hafta ne var?

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Tam Boyutta Gör Steam'e oranla uygun fiyat politikası ve ücretsiz oyunlarla ilgi çeken Epic Games Store, şu ana kadar çok sayıda kullanıcıyı platformuna çekmeyi başardı. Günümüzde ise, her hafta bir ya da iki farklı oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu.

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, Caravan SandWitch olacak. Caravan SandWitch, Provence manzaralarından ilham alan bir bilim kurgu dünyasında geçen, anlatı odaklı bir keşif macera oyunu. Kayıp kız kardeşini arayan bir gezgin olarak, özelleştirilebilir bir minibüsle Cigalo gezegenini keşfederken neler olduğuna dair ipuçlarını ortaya çıkarıyorsunuz. Oyun, savaşa odaklanmak yerine, keşif, buluş ve yolculuğunuz sırasında karşılaştığınız farklı topluluklara yardım etmeyi teşvik ediyor.

Yeni oyunlara ek olarak, 13 Ağustos'a kadar Beacon Pines ve We Were Here Together'ı kütüphanenize eklemeyi unutmayın. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Ardından Ücretsiz Oyunlar bölümünden oyunlara ulaşabilir ve kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları erişime açıldı 2 gün önce eklendi

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Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Bu hafta ne var?

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