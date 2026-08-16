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    Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki bu hafta ne var?

    Epic Games Store, bu hafta yeni bir oyun daha hediye ediyor. Bu haftanın ücretsiz oyunları 20 Ağustos ile 27 Ağustos arasında ücretsiz olacak. İşte Epic Games'in ücretsiz oyunları

    Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Bu hafta ne var Tam Boyutta Gör
    Steam'e oranla uygun fiyat politikası ve ücretsiz oyunlarla ilgi çeken Epic Games Store, şu ana kadar çok sayıda kullanıcıyı platformuna çekmeyi başardı. Günümüzde ise, her hafta bir ya da iki farklı oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu. 

    Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu 

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, Cardpocalypse olacak. Cardpocalypsei, hikaye odaklı bir koleksiyon kart oyunu. 1990'ların oldukça abartılı bir versiyonunda geçen oyun, okulunda Mega Mutant Power Pets adlı bir koleksiyon kart oyunu çılgınlığı yasaklanan, ancak öğrencilerin gizlice oynamaya başladığı 10 yaşında tekerlekli sandalye kullanan Jess'i konu alıyor. Ayrıca bu hafta, Albion Online için Destansı Büyücü Paketi'de ücretsiz olacak.

    Yeni oyunlara ek olarak, 20 Ağustos'a kadar Caravan SandWitch kütüphanenize eklemeyi unutmayın. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Ardından Ücretsiz Oyunlar bölümünden oyunlara ulaşabilir ve kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

    Kaynakça https://store.epicgames.com/p/cardpocalypse https://store.epicgames.com/p/albion-online-epic-mage-bundle-2ceb19
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