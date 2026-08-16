Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki bu hafta ne var?

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, Cardpocalypse olacak. Cardpocalypsei, hikaye odaklı bir koleksiyon kart oyunu. 1990'ların oldukça abartılı bir versiyonunda geçen oyun, okulunda Mega Mutant Power Pets adlı bir koleksiyon kart oyunu çılgınlığı yasaklanan, ancak öğrencilerin gizlice oynamaya başladığı 10 yaşında tekerlekli sandalye kullanan Jess'i konu alıyor. Ayrıca bu hafta, Albion Online için Destansı Büyücü Paketi'de ücretsiz olacak.
Yeni oyunlara ek olarak, 20 Ağustos'a kadar Caravan SandWitch kütüphanenize eklemeyi unutmayın. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Ardından Ücretsiz Oyunlar bölümünden oyunlara ulaşabilir ve kütüphanenize ekleyebilirsiniz.Kaynakça https://store.epicgames.com/p/cardpocalypse https://store.epicgames.com/p/albion-online-epic-mage-bundle-2ceb19 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: