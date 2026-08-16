Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki bu hafta ne var?

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Steam'e oranla uygun fiyat politikası ve ücretsiz oyunlarla ilgi çeken Epic Games Store, şu ana kadar çok sayıda kullanıcıyı platformuna çekmeyi başardı. Günümüzde ise, her hafta bir ya da iki farklı oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu belli oldu.

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu, Cardpocalypse olacak. Cardpocalypsei, hikaye odaklı bir koleksiyon kart oyunu. 1990'ların oldukça abartılı bir versiyonunda geçen oyun, okulunda Mega Mutant Power Pets adlı bir koleksiyon kart oyunu çılgınlığı yasaklanan, ancak öğrencilerin gizlice oynamaya başladığı 10 yaşında tekerlekli sandalye kullanan Jess'i konu alıyor. Ayrıca bu hafta, Albion Online için Destansı Büyücü Paketi'de ücretsiz olacak.

Yeni oyunlara ek olarak, 20 Ağustos'a kadar Caravan SandWitch kütüphanenize eklemeyi unutmayın. Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Ardından Ücretsiz Oyunlar bölümünden oyunlara ulaşabilir ve kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Epic Games'te "Epic" indirimleri başladı: %90'a varan fırsatlar 4 gün önce eklendi

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Bu hafta ne var

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: