Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki haftaya ne var?

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu: Escape Academy
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu Escape Academy olacak. Escape Academy, temelde ilgi çekici sanat tarzına sahip bir kaçış macerası deneyimini bizlere sunuyor. Oyunda Escape Academy’de eğitim alan bir öğrenci rolünü üstleniyor, bulmacalar çözüyor, bilgisayarları hackliyor, hünerlerinizi sergiliyorsunuz.
Escape Academy, Epic Games Store'da 16 Ocak'tan 23 Ocak'a kadar ücretsiz olacak. Eğer bu süre zarfında oyunu aldıysanız tamamen sizin olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Turmoil'i kütüphanenize eklemeyi unutmayın.
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.
9 Ocak - 16 Ocak
16 Ocak - 23 OcakBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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