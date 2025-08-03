Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları 112 Operator ve Road Redemption olacak. İlk olarak 2020 yılında piyasaya sürülen 112 Operator, oyunculara dünyanın herhangi bir şehrindeki acil durum hizmetlerini yönetme görevini veren gerçek zamanlı bir strateji oyunu. Ayrıca Steam'de 5.200'den fazla "Çok Olumlu" kullanıcı yorumuna sahip. Road Redemption ise, oyuncuların bir motosiklet çetesi liderinin kontrolünü ele geçirdiği ve macera temalı bir aksiyon oyunu.
112 Operator ve Road Redemption, 7 Ağustos'tan 14 Ağustos'a kadar ücretsiz olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Keylocker ve Pilgrims'i kütüphanenize eklemeyi unutmayın
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.Kaynakça https://store.epicgames.com/tr/p/112-operator-f34b0b https://store.epicgames.com/tr/p/road-redemption-ce16fb Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: