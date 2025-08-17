Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Steam'e oranla halen uygun fiyat politikası ve ücretsiz oyunlarla ilgi çeken Epic Games Store, şu ana kadar çok sayıda kullanıcıyı platformuna çekmeyi başardı. Günümüzde ise, her hafta bir ya da iki farklı oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu.

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları Kamaeru: A Frog Refuge ve Strange Horticulture olacak. Kamaeru: A Frog Refuge, sevimli kurbağaların bulunduğu çiftçilik ve yaratık temalı bir simülasyon oyunu. Strange Horticulture ise, oyuncuların yerel bir bitki dükkanı işlettiği, yol boyunca seçimler yaptığınız bir gizem oyunu. Bu elle çizilmiş macerada bol bol gözlem yapmanız gerekiyor.

Hidden Folks ve Totally Reliable Delivery Service, 21 Ağustos'tan 28 Ağustos'a kadar ücretsiz olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Hidden Folks ve Totally Reliable Delivery Service'i kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

