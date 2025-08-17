Giriş
    Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

    Epic Games bu hafta yeni bir oyun daha hediye ediyor. Bu haftanın ücretsiz oyunları 21 Ağustos'tan 28 Ağustos'a kadar ücretsiz olacak. İşte detaylar...         

    Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki haftaya ne var Tam Boyutta Gör
    Steam'e oranla halen uygun fiyat politikası ve ücretsiz oyunlarla ilgi çeken Epic Games Store, şu ana kadar çok sayıda kullanıcıyı platformuna çekmeyi başardı. Günümüzde ise, her hafta bir ya da iki farklı oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu. 

    Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları Kamaeru: A Frog Refuge ve Strange Horticulture olacak. Kamaeru: A Frog Refuge, sevimli kurbağaların bulunduğu çiftçilik ve yaratık temalı bir simülasyon oyunu. Strange Horticulture ise, oyuncuların yerel bir bitki dükkanı işlettiği, yol boyunca seçimler yaptığınız bir gizem oyunu. Bu elle çizilmiş macerada bol bol gözlem yapmanız gerekiyor. 

    Hidden Folks ve Totally Reliable Delivery Service, 21 Ağustos'tan 28 Ağustos'a kadar ücretsiz olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Hidden Folks ve Totally Reliable Delivery Service'i kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

    Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım. 

