Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları Kamaeru: A Frog Refuge ve Strange Horticulture olacak. Kamaeru: A Frog Refuge, sevimli kurbağaların bulunduğu çiftçilik ve yaratık temalı bir simülasyon oyunu. Strange Horticulture ise, oyuncuların yerel bir bitki dükkanı işlettiği, yol boyunca seçimler yaptığınız bir gizem oyunu. Bu elle çizilmiş macerada bol bol gözlem yapmanız gerekiyor.
Hidden Folks ve Totally Reliable Delivery Service, 21 Ağustos'tan 28 Ağustos'a kadar ücretsiz olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Hidden Folks ve Totally Reliable Delivery Service'i kütüphanenize eklemeyi unutmayın.
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
böyle hep 50 ile mi gidilecek