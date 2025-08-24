Giriş
    Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

    Epic Games bu hafta yeni bir oyun daha hediye ediyor. Bu haftanın ücretsiz oyunları 28 Ağustos'tan 4 Eylül'e kadar ücretsiz olacak. İşte detaylar...            

    Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki haftaya ne var Tam Boyutta Gör
    Steam'e oranla halen uygun fiyat politikası ve ücretsiz oyunlarla ilgi çeken Epic Games Store, şu ana kadar çok sayıda kullanıcıyı platformuna çekmeyi başardı. Günümüzde ise, her hafta bir ya da iki farklı oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu. 

    Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları Machinarium ve Make Way olacak. Ice Beam tarafından geliştirilen Make Way, yarış temalı kaotik bir parti oyunu. Arabalar komik ve esprili seçenekler sunarken, parkurlar oyuncular tarafından yaratılıyor. Machinarium ise, hurdaya ayrılmış bir robotun kendini yeniden inşa edip bir suç planını engellemek amacıyla bir robot şehrine sızdığı, tıklamalı bir macera oyunu.

    Machinarium ve Make Way, 28 Ağustos'tan 4 Eylül'e kadar ücretsiz olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Kamaeru: A Frog Refuge ve Strange Horticulture'i kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

    Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım. 

    Kaynakça https://store.epicgames.com/tr/p/machinarium-5e6c71 https://store.epicgames.com/tr/p/make-way-bddf5f
    Togg T10F kamuflajsız şekilde gözler önüne çıktı

