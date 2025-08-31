Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları Monument Valley ve The Battle of Polytopia olacak. Monument Valley, hem sakinleştirici hem de affetmeyle ilgili önemli bir hikaye anlatmak için tasarlanmış bir bulmaca oyunu. The Battle of Polytopia ise Civilization VI veya Humankind'ı alıp da sundukları arasında kararsız kalanlar için mizah temalı sıra tabanlı bir strateji oyunu.
Monument Valley ve The Battle of Polytopia, 4 Eylül'den 11 Eylül'e kadar kadar ücretsiz olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Machinarium ve Make Way'i kütüphanenize eklemeyi unutmayın.
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: