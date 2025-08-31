Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Steam'e oranla halen uygun fiyat politikası ve ücretsiz oyunlarla ilgi çeken Epic Games Store, şu ana kadar çok sayıda kullanıcıyı platformuna çekmeyi başardı. Günümüzde ise, her hafta bir ya da iki farklı oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu.

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları Monument Valley ve The Battle of Polytopia olacak. Monument Valley, hem sakinleştirici hem de affetmeyle ilgili önemli bir hikaye anlatmak için tasarlanmış bir bulmaca oyunu. The Battle of Polytopia ise Civilization VI veya Humankind'ı alıp da sundukları arasında kararsız kalanlar için mizah temalı sıra tabanlı bir strateji oyunu.

Monument Valley ve The Battle of Polytopia, 4 Eylül'den 11 Eylül'e kadar kadar ücretsiz olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Machinarium ve Make Way'i kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

Xbox ücretsiz oyun günleri: EA College Football 26 ve dahası 1 gün önce eklendi

Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

