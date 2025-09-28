Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları Firestone Online Idle RPG ve Nightingale olacak. Kanadalı stüdyo Inflexion Games tarafından geliştirilen Nightingale, açık dünya Viktorya dönemi hayatta kalma oyunu. Tek veya çevrimiçi oynanabilen oyunda, keşif, kaynak toplama ve zanaatkarlık yapıyorsunuz.
Firestone Online Idle RPG ise, piyasadaki sayısız "idle" oyunundan birisi ve ücretsiz bir oyun. Verilecek paket ise, 100 dolar değerinde oyun içi hediye içeriyor.
Firestone Online Idle RPG ve Nightingale, 2 Ekim'den 9 Ekim'e kadar kadar ücretsiz olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Eastern Exorcist ve Jorel’s Brother and The Most Important Game of the Galaxy'i kütüphanenize eklemeyi unutmayın.
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.
