    Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

    Epic Games bu hafta iki yeni oyun daha hediye ediyor. Bu haftanın ücretsiz oyunları 9 Ekim'den 16 Ekim'e kadar ücretsiz olacak. İşte detaylar...                

    Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu: Peki haftaya ne var Tam Boyutta Gör
    Steam'e oranla halen uygun fiyat politikası ve ücretsiz oyunlarla ilgi çeken Epic Games Store, şu ana kadar çok sayıda kullanıcıyı platformuna çekmeyi başardı. Günümüzde ise, her hafta bir ya da iki farklı oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu. 

    Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları Gravity Circuit ve Albion Online Düzenbaz Kalfa Paketi olacak. Fütüristik bir dünyada geçen Gravity Circuit, dünyanın son umudu olarak savaştığınız retro grafiklere sahip bir aksiyon-platform oyunu. Ayrıca bu hafta, Albion Online için 55 dolar değerinde Düzenbaz Kalfa Paket'i de ücretsiz olacak.

    Gravity Circuit ve Albion Online Düzenbaz Kalfa Paketi, 9 Ekim'den 16 Ekim'e kadar kadar ücretsiz olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Nightingale ve Firestone Online Idle RPG paketini kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

