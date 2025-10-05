Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu
Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları Gravity Circuit ve Albion Online Düzenbaz Kalfa Paketi olacak. Fütüristik bir dünyada geçen Gravity Circuit, dünyanın son umudu olarak savaştığınız retro grafiklere sahip bir aksiyon-platform oyunu. Ayrıca bu hafta, Albion Online için 55 dolar değerinde Düzenbaz Kalfa Paket'i de ücretsiz olacak.
Gravity Circuit ve Albion Online Düzenbaz Kalfa Paketi, 9 Ekim'den 16 Ekim'e kadar kadar ücretsiz olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Nightingale ve Firestone Online Idle RPG paketini kütüphanenize eklemeyi unutmayın.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
