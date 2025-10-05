Epic Games'in yeni ücretsiz oyunları belli oldu: Peki haftaya ne var?

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Steam'e oranla halen uygun fiyat politikası ve ücretsiz oyunlarla ilgi çeken Epic Games Store, şu ana kadar çok sayıda kullanıcıyı platformuna çekmeyi başardı. Günümüzde ise, her hafta bir ya da iki farklı oyunu kullanıcılara ücretsiz olarak sunulduğunu görüyoruz. Son olarak Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları belli oldu.

Epic Games'in yeni ücretsiz oyunu belli oldu

Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunları Gravity Circuit ve Albion Online Düzenbaz Kalfa Paketi olacak. Fütüristik bir dünyada geçen Gravity Circuit, dünyanın son umudu olarak savaştığınız retro grafiklere sahip bir aksiyon-platform oyunu. Ayrıca bu hafta, Albion Online için 55 dolar değerinde Düzenbaz Kalfa Paket'i de ücretsiz olacak.

Gravity Circuit ve Albion Online Düzenbaz Kalfa Paketi, 9 Ekim'den 16 Ekim'e kadar kadar ücretsiz olacak. Ayrıca bu tarihe kadar halihazırda ücretsiz olarak sunulan Nightingale ve Firestone Online Idle RPG paketini kütüphanenize eklemeyi unutmayın.

